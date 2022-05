(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Lavorare neicome necroforo e come operatoreale è une come tale va inserito nel relativo elenco. Lo chiede il senatore della Lega Paolo Tosato in un’interrogazione al ministro del, Andrea Orlando. “L’operatore funebre o necroforo -spiega l’esponente del Carroccio- è un lavoratore chiamato ad occuparsi di tutte le attività collegate allo svolgimento di una cerimonia funebre e oltre a queste anche del recupero della salma in regime di reperibilità commerciale e istituzionale sulle 24 ore”, mentre “l’operatoreale è un lavoratore che si occupa delle attività successive, all’interno dell’areaale di sua competenza”. “Due attività professionali -nota Tosato- soggette a numerosi rischi, di ordine ...

Advertising

fattoquotidiano : 'È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un d… - capuanogio : I premi scudetto, qualificazione a qualsiasi coppa, vittoria di una coppa e/o salvezza andrebbero vietati. I calcia… - ledicoladelsud : Il lavoro nei cimiteri va considerato mestiere usurante - fisco24_info : Il lavoro nei cimiteri va considerato mestiere usurante: (Adnkronos) - La richiesta del senatore leghista Paolo Tos… - italiaserait : Il lavoro nei cimiteri va considerato mestiere usurante -

Adnkronos

...- scrivono i due su Facebook - abbiamo cercato un mecenate che ci permettesse di riportare alla luce il materiale audiovisivo che teniamonostri magazzini, frutto di più di sessant'anni di...Gli inizi della carriera cinematografica Per oltre un decennio il suocome attore è relegato ... epanni un uomo che racconta ai suoi amici una storia sui vecchi tempi, quando era un ... Il lavoro nei cimiteri va considerato mestiere usurante (Adnkronos) – Lavorare nei cimiteri come necroforo e come operatore cimiteriale è un lavoro usurante e come tale va inserito nel relativo elenco. Lo chiede il senatore della Lega Paolo Tosato in ...I dati di due ricerche indipendenti divulgati da Apple. A livello europeo sono 2,2 milioni le persone impiegate nell’ecosistema delle applicazioni della Mela ...