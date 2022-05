Il Governo UK spinse la Premier ad approvare l’affare PIF-Newcastle

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nell’ottobre del 2021 ilUnited è stato acquisito da PIF, il Fondo pubblico per li investimenti dell’Arabia Saudita. Mohamed Bin Salman, principe ereditario saudita, ha acquistato le quote dei Magpies in un’operazione che è rimasta in stallo per circa 18 mesi: infatti, serviva l’ok definitivo dellaLeague all’ingresso dei miliardi sauditi, sempre visti in L'articolo