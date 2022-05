Il Governo UK dà il via libera alla cessione del Chelsea (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Governo del Regno Unito ha rilasciato una licenza che consente a Todd Boehly di completare l’acquisizione del Chelsea. Roman Abramovich, l’ex proprietario del club inglese, lascia la presidenza dopo circa 19 anni, un periodo colmo di trofei e soddisfazioni per i Blues. Il via libera alla vendita arriva solo un giorno dopo che la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildel Regno Unito ha rilasciato una licenza che consente a Todd Boehly di completare l’acquisizione del. Roman Abramovich, l’ex proprietario del club inglese, lascia la presidenza dopo circa 19 anni, un periodo colmo di trofei e soddisfazioni per i Blues. Il viavendita arriva solo un giorno dopo che la L'articolo

