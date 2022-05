Il Dragone mostra gli artigli Manovre militari nell’Indo-Pacifico

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La Cina ha lanciato una serie diaeronavali nelle acque e nello spazio aereo che circonda l’isola di Taiwan, in risposta all’attività di “collusione” portata avanti da Washington con Taipei. A rivelarlo è stato lo stesso portavoce del Comando orientale dell’Esercito popolare di liberazione, Shi Yi, che ha affermato come le forze armate di Pechino stiano eseguendo delle esercitazioni di “prontezza al combattimento interforze”. Sempre secondo il portavoce, questesarebbero una reazione all’intervento del presidente Joe Biden, che al vertice del Quad con Giappone, India e Australia a Tokyo ha affermato che gli Usa sarebbero pronti a intervenire nella difesa di Taiwan da un’aggressione cinese. “È ipocrita e inutile che gli Stati Uniti dicano una cosa e ne facciano un’altra su Taiwan, e che incoraggino le forze indipendentiste di Taiwan”. Un ...

