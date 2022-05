Il dossier e la denuncia di Telefono azzuro: la confusione, la mancanza di controlli e di una strategia europea pesa sulle nostre coscienze (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fenomeno dei bambini scomparsi è una piaga drammatica della nostra società: oltre 17.000 le denunce di scomparsa nel nostro paese nel 2021, di cui quasi 9mila sono ancora da ritrovare. Una piaga che si è fatta più profonda e si è allargata negli ultimi mesi, a causa della guerra. «Quello che è successo durante le prime ore di questa crisi lo paghiamo come una ferita di coscienza», ha detto Ernesto Caffo, fondatore e presidente di SOS Il Telefono Azzurro Onlus in occasione della presentazione del dossier Sui bambini non si tratta La scomparsa invisibile che fa rumore. Le donne icone del conflitto russo-ucraino: i volti e le storie guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fenomeno dei bambini scomparsi è una piaga drammatica della nostra società: oltre 17.000 le denunce di scomparsa nel nostro paese nel 2021, di cui quasi 9mila sono ancora da ritrovare. Una piaga che si è fatta più profonda e si è allargata negli ultimi mesi, a causa della guerra. «Quello che è successo durante le prime ore di questa crisi lo paghiamo come una ferita di coscienza», ha detto Ernesto Caffo, fondatore e presidente di SOS IlAzzurro Onlus in occasione della presentazione delSui bambini non si tratta La scomparsa invisibile che fa rumore. Le donne icone del conflitto russo-ucraino: i volti e le storie guarda le foto ...

