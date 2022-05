Il collaboratore scolastico che aggredisce una collega e poi si suicida lanciandosi dal terrazzo

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha aggredito unacolpendola con un oggetto contundente alla testa e al braccio, poi è corso sule si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo: un60enne dell’Istituto comprensivo Cianciotta di Bitetto (Bari) si è tolto la vita dopo aver lasciato agonizzante e insanguinata una sua57enne nei corridoi del complesso. L’aggressione, e poi il suicidio dell’uomo, sono avvenuti questa mattina pochi minuti prima che i cancelli fossero aperti per l’ingresso degli studenti: secondo quanto riferito, ci sarebbe stato un litigio tra i due collaboratori intorno alle 7.30, culminato poi con l’episodio di violenza. Mentre i presenti si apprestavano a soccorrere la malcapitata, l’uomo è corso ai piani superiori, per poi lanciarsi nel cortile interno della scuola. Non ...