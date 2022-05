Il bollettino Covid di oggi mercoledì 25 maggio: 22.438 nuovi positivi e 137 morti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 25 maggio 2022 registra 22.438 nuovi positivi su 238.993 tamponi e 137 morti. L'ultimo bollettino coronavirus di Leggi su europa.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Coronavirus, il nuovocoronavirus del Ministero della Salute di252022 registra 22.438su 238.993 tamponi e 137. L'ultimocoronavirus di

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - StefaniaFalone : Covid Italia, il bollettino del 25 maggio 2022: 22.438 nuovi casi e 137 morti - lasiciliait : Covid, il bollettino del 25 maggio: in Sicilia 1.847 nuovi casi, 6 morti e ricoveri in calo - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 22.438 nuovi contagi e 114 morti - fanpage : Sono 22.438 i nuovi casi rilevati in Italia nelle ultime 24 ore su 238.993 tamponi effettuati tra molecolari e tes… -