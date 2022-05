Il badante non vaccinato morì di Covid, la famiglia fa causa all’anziano: «Lo ha contagiato lui» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il badante non vaccinato morì dopo aver contratto il Covid, ora la sua famiglia chiede al datore di lavoro un risarcimento danni da un milione e 300mila euro, sostenendo che era stato lui, un anziano di 83 anni vaccinato e sopravvissuto, a contagiarlo. La strana vicenda arriva da Ravenna, dove domani approderà di fronte al giudice del lavoro, chiamato a decidere se il decesso del lavoratore rumeno si possa considerare come effetto di violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra le parti citate dai familiari del badante, che aveva 68 anni, oltre all’anziano datore di lavoro ci sono anche l’Inail e l’assicurazione dell’83enne. La tempistica del contagio L’anziano era risultato positivo al Covid il primo settembre ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilnondopo aver contratto il, ora la suachiede al datore di lavoro un risarcimento danni da un milione e 300mila euro, sostenendo che era stato lui, un anziano di 83 annie sopravvissuto, a contagiarlo. La strana vicenda arriva da Ravenna, dove domani approderà di fronte al giudice del lavoro, chiamato a decidere se il decesso del lavoratore rumeno si possa considerare come effetto di violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra le parti citate dai familiari del, che aveva 68 anni, oltredatore di lavoro ci sono anche l’Inail e l’assicurazione dell’83enne. La tempistica del contagio L’anziano era risultato positivo alil primo settembre ...

