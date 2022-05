Il badante No vax muore di Covid, la famiglia fa causa all'anziano che assisteva: 'Lo ha infettato' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un milione e 300mila euro di danni. È a quanto ammonta il risarcimento chiesto dalla famiglia di un 68enne di origine romena che morì di Covid nel 2021, quando lavorava come badante per assistere un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un milione e 300mila euro di danni. È a quanto ammonta il risarcimento chiesto dalladi un 68enne di origine romena che morì dinel 2021, quando lavorava comeper assistere un ...

