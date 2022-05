Ictus | ha perso la parola Meghan Markle choc | il padre ricoverato d' urgenza | bomba sul Giubileo della Regina

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una brutta notizia scuote, la moglie di Harry d'Inghilterra. Ildell'attrice è statod'in un ospedale in America dopo un. Una notizia che viene diffusa dal giornalista Dan Wootton sul DailyMail. L'uomo era atteso nel Regno Unito per ildi platinoElisabetta, nonna di Harry. Insomma, per lui sarebbe stata l'occasione giusta per vedere da vicino il Castello di Windsor. Thomas, questo il nome deldi, non ci sarà. Il suo malore è arrivato all'improvviso ed è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto raccontano alcuni insider. Pare, sempre secondo una prima ...