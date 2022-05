"Ibrahimovic si opera". Mistero Milan sul futuro di Zlatan: "Preso Paolo Maldini..." (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il successo con il suo Milan, i grandi festeggiamenti sul pullman in pieno centro a Milano, lo sfottò all'interista Calhanoglu, passato dall'altra sponda del Naviglio per vincere un titolo che alla fine finito tra le braccia dei suoi compagni. Uno Zlatan Ibrahimovic scatenato quello delle ultime ore, che però ora dovrà decidere del suo futuro. Il primo nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera: un altro anno di contratto con stipendio ridotto (rispetto ai 6 milioni attualmente guadagnati) o smettere e dire così addio al calcio? "Questione di giorni e vi dirò", ha assicurato il fuoriclasse svedese nell'immediato dopo-gara di Reggio Emilia. Ovvio che un ruolo chiave verrà esercitato dalla proprietà, perché nessuna firma su nessun contratto può essere apposta se non vi è chiarezza a livello di assetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il successo con il suo, i grandi festeggiamenti sul pullman in pieno centro ao, lo sfottò all'interista Calhanoglu, passato dall'altra sponda del Naviglio per vincere un titolo che alla fine finito tra le braccia dei suoi compagni. Unoscatenato quello delle ultime ore, che però ora dovrà decidere del suo. Il primo nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera: un altro anno di contratto con stipendio ridotto (rispetto ai 6 milioni attualmente guadagnati) o smettere e dire così addio al calcio? "Questione di giorni e vi dirò", ha assicurato il fuoriclasse svedese nell'immediato dopo-gara di Reggio Emilia. Ovvio che un ruolo chiave verrà esercitato dalla proprietà, perché nessuna firma su nessun contratto può essere apposta se non vi è chiarezza a livello di assetti ...

