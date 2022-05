Ibrahimovic-Milan | l’ufficialità dell’ultim’ora sconvolge i tifosi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilha dato un comunicato ufficiale molto importante sul futuro di: la notizia avrà forte impatto suirossoneri Ilnon ha nessuna intenzione di sedersi sugli allori. Dopo la vittoria dello scudetto, la società rossonera è ben consapevole di dover subito pensare al futuro per programmare il nuovo progetto tecnico. Nessuna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro L’intervent… - GoalItalia : Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ?? - DiMarzio : #Milan, operazione al legamento crociato anteriore per #Ibrahimovic - serieAnews_com : ?? #Milan, #Ibrahimovic si è operato al ginocchio ?? l'attaccante tornerà nel 2023 - carm_pana : RT @MilanNewsit: MN - Futuro Ibrahimovic: porte aperte per il rinnovo a prescindere dall'esito dell'operazione -

Zlatanè stato operato stamane a Lione in artroscopia dal dottor Bertrand Sonnery - ... Intervento okay Un intervento 'programmata da tempo', si legge nella nota del, 'per risolvere ...Il comunicato Ecco il comunicato: 'ACcomunica che nella giornata odierna, Zlatanè stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del ...Milano, 25 mag. – (Adnkronos) – “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile ...Zlatan Ibrahimovic si è operato ufficialmente: arriva il comunicato con i tempi di recupero che sono molto lunghi ...