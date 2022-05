I gioielli di Kate Middleton che non diresti mai low cost

Leggi su amica

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Data la sua infinita collezione di diamanti e cimeli preziosi,ci ha fatto vivere momenti di altssima gioielleria. Nonostante questo, e il suo stile sempre ricercato e impeccabile, ogni tanto anche lei acquista marchelow. Come ha già dimostrato con il suo guardaroba, la Duchessa sa scovare un pezzo dall’estetica luxuxry anche in negozi come Zara e Mango. Così, anche nel suo portagioie conserva bijoux di Accessorize e ASOS, oltre che splendidi design di marchi emergenti. L’attesa è terminata: ora chiunque può indossare idi. Orecchini e collane: i brand che non ti aspetteresti mai Per moltiè sinonimo di eleganza e classe. I suoi look sono amatissimi in tutto il mondo ...