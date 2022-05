I cinque titoli migliori del Ftse Mib | spicca Eni

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Eni svetta a Piazza Affari e guida il rialzo deidelMib. Il gruppo del cane a sei zampe sale del 2,28% a 13,92 euro, mentre il prezzo del petrolio sale di oltre un punto percentuale, con il Wti che scambia a 111,2 dollari al barile. In Borsa Unipol sale del 2,03% a 4,93 euro e al terzo posto fra idel paniere principale si piazza un altro petrolifero: Tenaris, che guadagna l’1,82% a 15,41 euro. Bper sale dell’1,57% e Terna dell’1,15%. Intanto ilMib scambia su debole, con un rialzo dello 0,16% a 23.930 punti. Londra sale dello 0,28% e Francoforte dello 0,03%, mentre Parigi perde lo 0,04%. Sui mercati si sta consolidando la preoccupazione per una nuova recessione economica, ...

Eni svetta a Piazza Affari e guida il rialzo dei cinque titoli migliori del Ftse Mib. Il gruppo del cane a sei zampe sale del 2,28% a 13,92 euro, mentre il prezzo del petrolio sale di oltre un punto ...Il Tesoro ha collocato la prima tranche del nuovo Btp a 15 anni per 5 miliardi di euro. Il titolo, collocato al prezzo di 99,651 euro, corrisponde a un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,305% ...