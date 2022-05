I beauty look dell’ottavo giorno di red carpet a Cannes 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Chignon e ponytail conquistano il tappeto rosso dell’ottava giornata al Festival di Cannes: le celebrità optano per acconciature raccolte, ma non per questo meno trendy. L’eleganza non manca sul red carpet del Festival di Cannes 2022 e il merito va alle celebrità. Per l’ottava giornata in Costa Azzurra, arriva anche Bella Hadid, che sfila sul tappeto rosso con indosso una creazione vintage di Versace. La modella sa sempre come catturare l’attenzione e, oltre ad un abito glamour, ha proposto un beauty look elegante ed evergreen. La lunga chioma scura è raccolta in uno chignon rigido ed intrecciato, che lascia appena un ciuffo libero laccato ad altezza fronte. Il make-up sceglie come punto forte l’eyeliner total black ben marcato con coda lunga, una spolverata di blush e labbra effetto ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Chignon e ponytail conquistano il tappeto rosso dell’ottava giornata al Festival di: le celebrità optano per acconciature raccolte, ma non per questo meno trendy. L’eleganza non manca sul reddel Festival die il merito va alle celebrità. Per l’ottava giornata in Costa Azzurra, arriva anche Bella Hadid, che sfila sul tappeto rosso con indosso una creazione vintage di Versace. La modella sa sempre come catturare l’attenzione e, oltre ad un abito glamour, ha proposto unelegante ed evergreen. La lunga chioma scura è raccolta in uno chignon rigido ed intrecciato, che lascia appena un ciuffo libero laccato ad altezza fronte. Il make-up sceglie come punto forte l’eyeliner total black ben marcato con coda lunga, una spolverata di blush e labbra effetto ...

