Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | scattano i quarti di finale Svizzera e Finlandia per la conferma | Svezia per fermare i campioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo una fase a gironi quanto mai spettacolare e vibrante, è tempo di iniziare a fare sul serio neidiin corso di svolgimento in. Con le ultime gare disputate ieri si è composto il quadro delle migliori otto che sono state inserite in un tabellone tennistico per andare poi a decretare la squadra campione del mondo. Andiamo, quindi, ad analizzare le quattro sfide che impreziosiranno la giornata di domani, dato che si giocheranno tutte giovedì 26 maggio. GERMANIA-REPUBBLICA CECA (ore 15.20 Helsinki Ice Hall): i teutonici hanno dimostrato di essere una delle grandi favorite per il successo. Piegati solamente agli shoot-out dallanel match decisivo, partono come favoriti contro i cechi che, tuttavia, saranno un osso ...