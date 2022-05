“Ho rischiato la vita”. Francesca De André rompe il silenzio sulla violenza subita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Agli inizi di maggio, Francesca De André ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di violenza. Lo ha fatto con un lungo messaggio e anche una supplica, di rispettare il suo volere: avrebbe parlato dell’accaduto solo in seguito. “Ho subito una grave aggressione, violenza. Fisica”. Le sue condizioni psicofisiche erano state definite tragiche, e ora, sulle pagine di Chi, ha scelto di parlarne, aggiungendo dettagli a una storia macabra. Francesca De André racconta la violenza subita Non è facile rompere il silenzio su determinati episodi della propria vita. Tutt’altro. Avere il coraggio, la fermezza di denunciare, di raccontare quello che si è subito richiede una enorme forza. La nipote di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 maggio 2022) Agli inizi di maggio,Deha raccontato su Instagram di essere stata vittima di. Lo ha fatto con un lungo messaggio e anche una supplica, di rispettare il suo volere: avrebbe parlato dell’accaduto solo in seguito. “Ho subito una grave aggressione,. Fisica”. Le sue condizioni psicofisiche erano state definite tragiche, e ora, sulle pagine di Chi, ha scelto di parlarne, aggiungendo dettagli a una storia macabra.Deracconta laNon è facilere ilsu determinati episodi della propria. Tutt’altro. Avere il coraggio, la fermezza di denunciare, di raccontare quello che si è subito richiede una enorme forza. La nipote di ...

Advertising

apoxomenos : sentendomi malissimo per mahmood che ha rischiato la vita perchè ad un ristorante ha chiesto una fiorentina ben cotta - fanpage : Al settimanale Chi, Francesca De Andrè ha raccontato per la prima volta la violenza fisica di cui è stata vittima e… - casini_alberto : Ho rischiato di morire tante volte e questo fatto fa si che io alla mia vita dia un valore diverso da chi non ha mai rischiato di morire. - carolacracchi1 : RT @rita_secchieri: - ackermavnn : ho appena rischiato di spezzarmi una gamba o peggio l’osso del collo uscendo dalla doccia il primo giorno di lavoro, amo la mia vita -