Highlights Giro d’Italia 2022 | diciassettesima tappa | trionfo di Buitrago in solitaria VIDEO

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Glidelladel, con partenza da Ponte di Legno e arrivo a Lavarone dopo 168 km, in cui ha trionfato, con una splendida azione, Santiago, 22enne scalatore colombiano. Secondo, a 35?, Gijs Leemreize e terzo, dopo aver battuto in volata Hugh Carthy, Jan Hirt, a 2’28”. Richard Carapaz mantiene la maglia rosa con 3? su Jai Hindley e i due guadagnano nel finale 6? su Mikel Landa, nuovo terzo nella generale a 1’05” dall’ecuadoriano, a discapito di Joao Almeida, che oggi ha perso 1’10”. Di seguito, ilcon le azioni salienti della gara. SANTIAGOVINCE LA 17aDELGLI ...

infoitinterno : Giro d'Italia 2022, LIVE scritto tappa 17 diretta Ponte di Legno-Lavarone: aggiornamenti, risultati, highlights, vi… - Quotidianinet : GIRO D'ITALIA 2022, RIVIVI IL LIVE TAPPA 16 DIRETTA SALÒ-APRICA (MORTIROLO): AGGIORNAMENTI, RISULTATI, HIGHLIGHTS,… - SpazioCiclismo : Le immagini del successo di Remco Evenepoel nella prima tappa del Giro di Norvegia #TourofNorway… - infoitsport : Giro d'Italia 2022, rivivi il LIVE tappa 16 diretta Salò-Aprica (Mortirolo): aggiornamenti, risultati, highlights,… - SpazioCiclismo : Il racconto della sedicesima tappa del #Giro -

Glidella sedicesima tappa deld'Italia 2022 , con partenza da Salò e arrivo ad Aprica dopo 202 km, in cui ha trionfato, con una splendida azione solitaria, il ceco Jan Hirt, andato via ...Glidella sedicesima tappa deld'Italia 2022, da Salò all'Aprica, 202 km con 5.250 metri di dislivello. Ha vinto il ceco della Intermarché - Wanty Jan Hirt.GIRO D'ITALIA - La classifica relativa ai GPM prende una direzione piuttosto netta e dopo la diciassettesima tappa, da Ponte di Legno a Lavarone, i giochi sembr ...25 corridori in fuga: Gall, Prodhomme, Van der Poel, De la Cruz, Buitrago, Zana, Covili, Martin, Ravanelli, Carthy, Camargo, Fortunato, Rosa, Valter, Hirt, Taaramäe, Bouwman, Leemreize, Oomen ...