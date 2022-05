Highlights Dallas Mavericks-Golden State Warriors 119-109 | Playoff NBA 2022 VIDEO

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Idi, gara-4 della finale di Western Conference deiNba 2021/vinta dai padroni di casa 119-109. Idominano i due quarti centrali (34-23 e 37-23 i parziali), sfruttando soprattutto il tiro da tre punti: 20-43 dall’arco (46.5%) per, che diventa la prima squadra della storia deiNBA con almeno 11 match da oltre 15 triple a bersaglio. Grande prestazione per Luka Doncic, autore di 30 punti e 14 rimbalzi. Ecco le immagini salienti della partita. IL RESOCONTO DELLA PARTITA NBA, TUTTI I RISULTATI DEISportFace.

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 109-100 highlights: le azioni principali di gara 3 delle NBA Western Conference Finals 2022.