Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: offensiva russa brutale, ci servono altre armi. Kiev: la Nato non sta facendo "letteralmente niente" contro l'invasione della Russia. (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Papa: «Vicini al popolo, imploriamo la pace». Il Cremlino annuncia di non volersi ritirare dall'Oms. Dagli Usa 4 milioni di dollari per lo sminamento. Putin visita per prima volta feriti in Guerra Ucraina

