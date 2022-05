Guerra Russia-Ucraina, Mosca: domani le navi straniere potranno lasciare Mariupol. Arcivescovo Kiev: “Stupri in pubblico come arma di guerra”. Mosca e il piano di pace dell’Italia: “Basato su menzogne” (Di mercoledì 25 maggio 2022) I filorussi: «Occidentali saranno ammessi ai processi ai combattenti Azov». Svezia e Finlandia saranno al vertice Nato. In Lituania primo treno con grano ucraino, la Cina chiede un «corridoio verde» Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) I filorussi: «Occidentali saranno ammessi ai processi ai combattenti Azov». Svezia e Finlandia saranno al vertice Nato. In Lituania primo treno con grano ucraino, la Cina chiede un «corridoio verde»

