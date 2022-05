Guerra Russia-Ucraina, Kiev accusa Mosca per i passaporti "facili" ai cittadini nei territori conquistati. Il Papa: vicini al popolo, imploriamo la pace (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Cremlino boccia il piano di pace dell’Italia. Missili su Zaporizhzhia e Kramatorsk. I filorussi: «Gli occidentali saranno ammessi ai processi ai combattenti Azov». Il porto di Mariupol è tornato operativo. In pericolo l’ex ambasciatore di Mosca all’Onu. Record di richieste di asilo Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Cremlino boccia il piano didell’Italia. Missili su Zaporizhzhia e Kramatorsk. I filorussi: «Gli occidentali saranno ammessi ai processi ai combattenti Azov». Il porto di Mariupol è tornato operativo. In pericolo l’ex ambasciatore diall’Onu. Record di richieste di asilo

Advertising

La7tv : #lariachetira Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): 'A poco a poco, con questa storia della democrazia contro le autoc… - Adnkronos : #Stoltenberg contro #Putin a #Davos: 'Voleva meno #Nato ai confini della #Russia, con la guerra ne avrà di più'. - GiovaQuez : Berlinguer: 'Come si agisce sulla Russia?' Borgonovo: 'Questa guerra per procura finisce quando gli Usa decidono ch… - CMarziane : RT @strange_days_82: Mi tocca dare ragione a Cremaschi, c'è poco da dire, ha pienamente ragione. No comment sulla Merlino. #lariachetira #l… - Luigiantonio80 : RT @viaggrego: La #Profezia di Toni #Capuozzo in merito alle #Sanzioni di #Guerra: “Io mi #preoccuperei più per l’#Italia che per la #Russi… -