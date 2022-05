Guerra in Ucraina: oggi le navi straniere possono lasciare Mariupol. Mosca: pronti al dialogo sul grano ucraino, filorussi: sfondate difese ucraine nel Lugansk (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novantanovesimo giorno di Guerra in Ucraina. La Russia non dà tregua al Donbass, dove i bombardamenti si intensificano sempre più. Numerose esplosioni a Zaporizhzhia, dove i missili hanno colpito obiettivi civili, un centro commerciale e un obiettivo strategico. Il bilancio è di 1 morto, 3 feriti e 52 case danneggiate. Duecento cadaveri sono stati trovati L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novantanovesimo giorno diin. La Russia non dà tregua al Donbass, dove i bombardamenti si intensificano sempre più. Numerose esplosioni a Zaporizhzhia, dove i missili hanno colpito obiettivi civili, un centro commerciale e un obiettivo strategico. Il bilancio è di 1 morto, 3 feriti e 52 case danneggiate. Duecento cadaveri sono stati trovati L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

martaottaviani : ****Allerta thread #Putin #Ucraina #guerra 1/Di sotto trovate il testo integrale tradotto della lettera del diploma… - rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - TonioleRital : RT @fgc_nazionale: Si va verso il baratro. Il PD propone l'intervento militare in #Ucraina per il grano. Lo chiamano già “umanitario”, come… - komba_vany : RT @AlbSal55: ULTIMA CAZZATA DELLA VON DER CIAPEL... 10 MILIARDI DI EURO PER RICOSTRUIRE L'UCRAINA.... COI MIEI SOLDI TU NON RICOSTRUISCI U… -