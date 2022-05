Advertising

TV7Benevento : Governo: tesoriere M5S posta foto Draghi al guinzaglio di Biden, critiche in chat 'grave' - - SoleInvitto : EX TESORIERE BNL PERCHÉ VOGLIONO DISTRUGGERE LA SOCIETÀ ITALIANA Guido Grossi è stato tesoriere e responsabile dei… -

La Sicilia

... Lucia Apa, Palmiro Chiatti, Carlo Fisichella e Alessandro Gialletti, e dalOrlando ... Dovremo vigilare per salvaguardare i posti di lavoro, ma ilitaliano deve adoperarsi per ...... Lucia Apa, Palmiro Chiatti, Carlo Fisichella e Alessandro Gialletti, e dalOrlando ... Dovremo vigilare per salvaguardare i posti di lavoro, ma ilitaliano deve adoperarsi per ... Governo: tesoriere M5S posta foto Draghi al guinzaglio di Biden, critiche in chat 'grave' Roma, 25 mag. La testa del premier Mario Draghi raffigurata sul corpo della lupa capitolina - tenuta al guinzaglio dal presidente Usa Joe Biden - che allatta Ro ...Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale criticano la decisione del Governo e la tv pubblica che negherebbe la possibilita' ai cittadini "di conoscere e ai promotori ...