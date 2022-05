Governo e opposizione lavorino assieme per ridurre la dipendenza digitale dalla Cina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel secondo incontro del Trade and Technology Council (TTC) riunitosi a Parigi il 15 e il 16 maggio scorso l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno concordato di accrescere gli sforzi comuni per contrastare adeguatamente la crescente influenza della Cina (e di altri Stati illiberali) nelle tecnologie avanzate ITC, con particolare attenzione al 5G/6G e all’ultrabroadband della telefonia fissa. Alla conclusione dell’incontro, Gina Raimondo, segretaria al Commercio degli Stati Uniti, e Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea, hanno sottolineato come le due sponde dell’Atlantico stiano lavorando alla definizione di politiche tecnologiche e benchmark pienamente coerenti con i valori democratici che caratterizzano il mondo libero. La velocità dei processi di innovazione crea, infatti, il costante pericolo che le nuove tecnologie di computazione e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel secondo incontro del Trade and Technology Council (TTC) riunitosi a Parigi il 15 e il 16 maggio scorso l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno concordato di accrescere gli sforzi comuni per contrastare adeguatamente la crescente influenza della(e di altri Stati illiberali) nelle tecnologie avanzate ITC, con particolare attenzione al 5G/6G e all’ultrabroadband della telefonia fissa. Alla conclusione dell’incontro, Gina Raimondo, segretaria al Commercio degli Stati Uniti, e Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea, hanno sottolineato come le due sponde dell’Atlantico stiano lavorando alla definizione di politiche tecnologiche e benchmark pienamente coerenti con i valori democratici che caratterizzano il mondo libero. La velocità dei processi di innovazione crea, infatti, il costante pericolo che le nuove tecnologie di computazione e ...

Salvini cerca l'unità del centrodestra: "Errore correre divisi" L'operazione di ricucitura è ancora alle prime battute. Le scorie generate dall'esito in chiaroscuro del vertice dei tre leader, la distanza tra il centrodestra di governo e quello di opposizione, il conflitto interno a Forza Italia nato dopo la sostituzione del coordinatore regionale lombardo che ha fatto scattare la dura presa di posizione di Mariastella ... Il logoramento continuo di Draghi ... ma la maggioranza di Governo - soprattutto Lega e M5s - è impegnata in operazioni pre - elettorali. Salvini teme che Meloni possa continuare a crescere, beneficiando del suo ruolo all'opposizione che ... la Repubblica "Ma siamo all'opposizione". L'ultimo strappo dei 5 Stelle Il M5S chiede una modifica del calendario dei lavori ma è stato definito proprio col ministro grillino. Pd sconcertato: "Forzature assurde e ingiustificate" ... Via libera ai pagamenti regionali, Finanziaria in gazzetta sabato, Armao “impegno del governo a movimentare subito le risorse” “Il testo è stato trasmesso dopo un lavoro obiettivamente molto complesso dell’Ars su un testo assai articolato (l’art.12, frutto dei tre maxi emendamenti, reca 111 commi nelle materie più disparate)” ... L'operazione di ricucitura è ancora alle prime battute. Le scorie generate dall'esito in chiaroscuro del vertice dei tre leader, la distanza tra il centrodestra die quello di, il conflitto interno a Forza Italia nato dopo la sostituzione del coordinatore regionale lombardo che ha fatto scattare la dura presa di posizione di Mariastella ...... ma la maggioranza di- soprattutto Lega e M5s - è impegnata in operazioni pre - elettorali. Salvini teme che Meloni possa continuare a crescere, beneficiando del suo ruolo all'che ... M5S all'opposizione, cresce la voglia di strappo: “Non siamo rispettati” Il M5S chiede una modifica del calendario dei lavori ma è stato definito proprio col ministro grillino. Pd sconcertato: "Forzature assurde e ingiustificate" ...“Il testo è stato trasmesso dopo un lavoro obiettivamente molto complesso dell’Ars su un testo assai articolato (l’art.12, frutto dei tre maxi emendamenti, reca 111 commi nelle materie più disparate)” ...