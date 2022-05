Gli Usa confermano il blocco ai movimenti di denaro russo per spingere la Mosca verso il default. Le cedole saranno pagate in rubli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno confermato che lasceranno scadere l’esenzione temporanea che termina oggi e che ha consentito a Mosca di muovere sui conti esteri il denaro necessario per il pagamento di rimborsi e interessi relativi ai bond russi denominati in dollari e in possesso di investitori americani. La decisione spinge la Russia verso un default artificiale, il primo dalla rivoluzione bolscevica del 1917. Mosca ha già annunciato la sua intenzione di portare la questione davanti ai tribunali internazionali. Il Cremlino afferma infatti voler rispettare i suoi obblighi debitori e di disporre delle risorse per farlo ma di essere materialmente impossibilitata ad effettuare i pagamenti. Nel frattempo la Russia ha annunciato che effettuerà il pagamento sulle cedole da 100 milioni di dollari di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno confermato che lasceranno scadere l’esenzione temporanea che termina oggi e che ha consentito adi muovere sui conti esteri ilnecessario per il pagamento di rimborsi e interessi relativi ai bond russi denominati in dollari e in possesso di investitori americani. La decisione spinge la Russiaunartificiale, il primo dalla rivoluzione bolscevica del 1917.ha già annunciato la sua intenzione di portare la questione davanti ai tribunali internazionali. Il Cremlino afferma infatti voler rispettare i suoi obblighi debitori e di disporre delle risorse per farlo ma di essere materialmente impossibilitata ad effettuare i pagamenti. Nel frattempo la Russia ha annunciato che effettuerà il pagamento sulleda 100 milioni di dollari di ...

