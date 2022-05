Gli Stati Uniti contro Billie Holiday Riflessione su un fenomeno sociale | culturale e musicale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli(The United States vs.), 2021, è diretto dal regista Lee Daniels, il quale si rifà esplicitamente all’utile saggio del 2015 Chasing the scream di Johann Hari. Nella pellicola in questione, la grande cantante jazz, soprannominata Lady, è interpretata da un’intensa Andra Day, la quale non a caso è stata candidata all’edizione degli Oscar 2021 come miglior attrice protagonista; la trama, particolarmente appassionante, si svolge in due ore compatte, all’interno delle quali si seguono le vicende concertistiche e discografiche della, in un perfetto contestoe storico, ricostruito con dovizia di particolari. L’avvio delle vicende è infatti fissato all’anno 1957, momento in ...