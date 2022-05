Giustizia per tutti seconda puntata: trama e anticipazioni 25 maggio 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giustizia PER tutti seconda puntata. Mercoledì 25 maggio 2022 torna su Canale 5 la serie tv con protagonista Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Scopri trama e anticipazioni sul nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Giustizia per tutti trama seconda puntata. Fino ad ora, Roberto (Raoul Bova) ha dimostrato un grande talento investigativo ma il caso di Saverio, accusato dell’omicidio di suo fratello Cosimo, rappresenta per lui una nuova sfida: l’uomo, infatti, ha perso la memoria e non riesce a ricordare nulla della notte dell’omicidio. Mentre i pezzi del puzzle si ricompongono a mostrare un’inaspettata verità, Roberto continua a portare ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)PER. Mercoledì 25torna su Canale 5 la serie tv con protagonista Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Scoprisul nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGper. Fino ad ora, Roberto (Raoul Bova) ha dimostrato un grande talento investigativo ma il caso di Saverio, accusato dell’omicidio di suo fratello Cosimo, rappresenta per lui una nuova sfida: l’uomo, infatti, ha perso la memoria e non riesce a ricordare nulla della notte dell’omicidio. Mentre i pezzi del puzzle si ricompongono a mostrare un’inaspettata verità, Roberto continua a portare ...

