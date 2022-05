Giustizia per tutti, anticipazioni della seconda puntata: una scoperta improvvisa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giustizia per tutti prosegue con la seconda puntata, in onda stasera mercoledì 25 maggio in a partire dalle ore 21.35 su Canale 5. La serie con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales continua con la complessa vicenda di Roberto Beltrami: ecco cosa accadrà stasera. Questo è sicuramente un periodo d’oro per Raoul Bova. Oltre ad aver ereditato il testimone di Terence Hill, divenendo il nuovo parroco di Spoleto in Don Matteo, l’interprete romano si è imposto nella prima serata del Biscione con Giustizia per tutti. Il nuovo legal drama è finalmente approdato sul piccolo schermo lo scorso mercoledì 18 maggio con la prima puntata che ha introdotto la drammatica storia di Roberto Beltrami. Screenshot da MediasetPlayAccusato dell’omicidio della moglie Beatrice, per ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022)perprosegue con la, in onda stasera mercoledì 25 maggio in a partire dalle ore 21.35 su Canale 5. La serie con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales continua con la complessa vicenda di Roberto Beltrami: ecco cosa accadrà stasera. Questo è sicuramente un periodo d’oro per Raoul Bova. Oltre ad aver ereditato il testimone di Terence Hill, divenendo il nuovo parroco di Spoleto in Don Matteo, l’interprete romano si è imposto nella prima serata del Biscione conper. Il nuovo legal drama è finalmente approdato sul piccolo schermo lo scorso mercoledì 18 maggio con la primache ha introdotto la drammatica storia di Roberto Beltrami. Screenshot da MediasetPlayAccusato dell’omicidiomoglie Beatrice, per ...

Advertising

demagistris : Solidarietà a #report,a @SigfridoRanucci e @paolomondani per la perquisizione subita oggi.Dopo 30 anni dalle stragi… - La7tv : #ottoemezzo La stoccata del procuratore di Catanzaro @NicolaGratteri al premier Mario #Draghi: 'Per quanto riguarda… - matteosalvinimi : Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma basta, non se ne può più! 12 giug… - forza_italia : RT @Antonio_Tajani: Ancora una volta si usa la giustizia a fini politici. Da Milano arriva una assurda ed immotivata richiesta di condanna… - edliracullhaj72 : @matteosalvinimi Si al 12 Giugno si voterà per il Referendum. Per la Giustizia. Ánchese non credo nulla.. perché nulla cambierà!!! -