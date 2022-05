Giustizia | Mantovano C S Livatino | ' concorso magistratura da riformare | organico da ampliare'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - “'Nei temi c'erano difficoltà nell'andare a capo, qualcosa che si impara in terza elementare': così, fra l'altro, Luca Poniz, sostituto procuratore a Milano, già presidente dell'Anm e componente della commissione delperancora in via di svolgimento, ha spiegato qualche giorno fa perché appena il 5,7 % dei candidati, in assoluto 220 persone, è stato ammesso allo svolgimento della prova orale (quindi i bocciati alle prove scritte oltrepassano il 94%): dal che deriva che già adesso, salva l'ulteriore selezione agli orali, 90 dei 310 posti messi aresteranno scoperti". Lo si legge in un articolo sul sito online del 'Centro Studi' a firma di Alfredo. "Verrebbe da dire che se il problema è andare a capo in uno scritto, uno ...

Advertising

La Gazzetta di Mantova

... quando a Lucera si voterà solo per i cinque referendum sulla. Per la seconda volta, il ... 7 - Scuola Lombardo Radice (Piazza Di Vagno) Gigli Lucia, Iliceto Francesco,Antonio ...ci ha dunque illustrato la pluralità di ragioni per cui non ha alcun senso contrastare il ... come ben sappiamo, alla Commissionedella Camera, è in discussione una proposta di ... Codice Rosso, la donna negata: lunedì 23 maggio gli esperti in campo Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - “'Nei temi c'erano difficoltà nell'andare a capo, qualcosa che si impara in terza elementare': così, fra l'altro, Luca ...Convention della Lega di Matteo Salvini: "È l'Italia che vogliamo" C'è tutto il gotha della Lega, con il segretario Matteo Salvini in prima fila, riunito alla Lanterna il centro congressi nel cuore di ...