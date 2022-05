Giulia Salemi è sbarcata a Marrakech per un’incredibile avventura: le sue parole (FOTO) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giulia Salemi tra un progetto e l’altro si gode una nuova avventura in Marocco: ecco dove è sbarcata l’imprenditrice Giulia Salemi nelle ultime ore ha raggiunto una nuova meta per concedersi una nuova avventura. Oltre ad essere un periodo d’oro per gli impegni lavorativi, la Salemi è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. “Goldsand”, il suo primo brand è ufficialmente disponibile dal 23 maggio ed ha già rapito il cuore di tantissimi italiani. La sua collezione di costumi, copricostumi e diversi capi di abbigliamento sta riscuotendo un clamoroso successo. Giulia nel realizzare la sua prima collezione ci ha messo tutta se stessa e soprattutto le sue origini persiane. L’ex gieffina ha lavorato segretamente a nuovi progetti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)tra un progetto e l’altro si gode una nuovain Marocco: ecco dove èl’imprenditricenelle ultime ore ha raggiunto una nuova meta per concedersi una nuova. Oltre ad essere un periodo d’oro per gli impegni lavorativi, laè riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. “Goldsand”, il suo primo brand è ufficialmente disponibile dal 23 maggio ed ha già rapito il cuore di tantissimi italiani. La sua collezione di costumi, copricostumi e diversi capi di abbigliamento sta riscuotendo un clamoroso successo.nel realizzare la sua prima collezione ci ha messo tutta se stessa e soprattutto le sue origini persiane. L’ex gieffina ha lavorato segretamente a nuovi progetti ...

