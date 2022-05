Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali furente: “Non potevo fare di più. Con queste gambe non posso neanche vincere una tappa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vincenzo Nibali non è riuscito a lasciare il segno nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022. Lo Squalo si è staccato sulle prime rampe del Menador, durissima salita che ha fatto la differenza. Il siciliano è giunto al traguardo con un ritardo di 1’18” dalla maglia rosa Richard Carapaz, ma è riuscito a conservare il quinto posto in classifica generale. Il capitano dell’Astana si trova ora a 5’48” dal leader e ha tutte le carte in regola per conservare il piazzamento in top-5, al momento ha 31” di margine sullo spagnolo Pello Bilbao, 1’24”’ sul ceco Jan Hirt e 1’25” sul tedesco Emanuel Buchmann. Il risultato odierno non può però soddisfare Vincenzo Nibali, che sperava di ottenere qualcosa in più da queste due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)non è riuscito a lasciare il segno nella diciassettesimadel. Lo Squalo si è staccato sulle prime rampe del Menador, durissima salita che ha fatto la differenza. Il siciliano è giunto al traguardo con un ritardo di 1’18” dalla maglia rosa Richard Carapaz, ma è riuscito a conservare il quinto posto in classifica generale. Il capitano dell’Astana si trova ora a 5’48” dal leader e ha tutte le carte in regola per conservare il piazzamento in top-5, al momento ha 31” di margine sullo spagnolo Pello Bilbao, 1’24”’ sul ceco Jan Hirt e 1’25” sul tedesco Emanuel Buchmann. Il risultato odierno non può però soddis, che sperava di ottenere qualcosa in più dadue ...

