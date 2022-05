Giro d’Italia 2022, risultati ed ordine d’arrivo diciassettesima tappa: vince Buitrago in solitaria (Di mercoledì 25 maggio 2022) È ancora la fuga ad arrivare nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022. Santiago Buitrago, 22enne colombiano del team Bahrain-Victorious conquista, in solitaria, la Ponte di Legno-Lavarone di 168 km, dopo una condotta di gara a dir poco perfetta. Il corridore, uno dei 23 in fuga dal mattino, dopo una brutta caduta sulla prima discesa di giornata, non si abbatte e proprio a 100 metri dallo scollinamento dell’ultimo GPM di giornata, stacca Gijs Leemreize, e si invola da solo verso il traguardo. L’olandese anche è stato uno dei protagonisti di giornata, con l’attacco in discesa dal secondo GPM di giornata che lo ha portato a prendere in testa l’ultima salita, ma le caratteristiche di scalatore di Buitrago gli hanno impedito la prima vittoria in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) È ancora la fuga ad arrivare nelladel. Santiago, 22enne colombiano del team Bahrain-Victorious conquista, in, la Ponte di Legno-Lavarone di 168 km, dopo una condotta di gara a dir poco perfetta. Il corridore, uno dei 23 in fuga dal mattino, dopo una brutta caduta sulla prima discesa di giornata, non si abbatte e proprio a 100 metri dallo scollinamento dell’ultimo GPM di giornata, stacca Gijs Leemreize, e si invola da solo verso il traguardo. L’olandese anche è stato uno dei protagonisti di giornata, con l’attacco in discesa dal secondo GPM di giornata che lo ha portato a prendere in testa l’ultima salita, ma le caratteristiche di scalatore digli hanno impedito la prima vittoria in ...

