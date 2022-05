Giro d’Italia 2022, Richard Carapaz: “Un giorno in più in maglia rosa, le gambe sono buone” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Neanche la tappa 17 è stata in grado di darci qualche indicazione in più sul vincitore finale di questo Giro d’Italia. Richard Carapaz e Jai Hindley hanno tagliato il traguardo insieme ancora una volta, mantenendo il minimo distacco di 3? che avevano in partenza. L’ecuadoriano ha parlato ai microfoni di Eurosport a fine tappa, mostrandosi tranquillo e fiducioso: “La verità è che è stata una tappa durissima. sono contento per com’è andata. La classifica si sta delineando e sono contento di passare un giorno in più in maglia rosa”. Giro d’Italia 2022: Santiago Buitrago stupisce tutti a Lavarone. Poca battaglia tra i big, ma perde terreno Almeida Oggi Mikel Landa ha provato ad attaccare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Neanche la tappa 17 è stata in grado di darci qualche indicazione in più sul vincitore finale di questoe Jai Hindley hanno tagliato il traguardo insieme ancora una volta, mantenendo il minimo distacco di 3? che avevano in partenza. L’ecuadoriano ha parlato ai microfoni di Eurosport a fine tappa, mostrandosi tranquillo e fiducioso: “La verità è che è stata una tappa durissima.contento per com’è andata. La classifica si sta delineando econtento di passare unin più in”.: Santiago Buitrago stupisce tutti a Lavarone. Poca battaglia tra i big, ma perde terreno Almeida Oggi Mikel Landa ha provato ad attaccare ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? (with a bit of TACATACATACATACA) Powered by @ENIT_italia - ledicoladelsud : Giro d’Italia 2022, Buitrago vince 17esima tappa - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Giro d’Italia: #Buitrago trionfa a Lavarone. #Carapaz conferma rosa -