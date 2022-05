Giro d’Italia 2022, prossima tappa Borgo Valsugana-Treviso: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prosegue il Giro d’Italia 2022, arrivato all’ultima e decisiva settimana: domani giovedì 26 maggio è in programma la diciottesima tappa della Corsa Rosa che porterà i corridori da Borgo Valsugana a Treviso; frazione da 156 km ma leggera, non impegnativa a favore dei velocisti. Di seguito, tutte le informazioni della prossima tappa del Giro. percorso Dopo un inizio di settimana (l’ultima del Giro come detto in precedenza) molto impegnativo con due tappe dure (Salò-Aprica e Ponte di Legno-Lavarone), domani è prevista una frazione perfetta per le ruote veloci: 156 km totali con un dislivello di 1150 metri. Due soli GPM in programma, entrambi di quarta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prosegue il, arrivato all’ultima e decisiva settimana: domani giovedì 26 maggio è inla diciottesimadella Corsa Rosa che porterà i corridori da; frazione da 156 km ma leggera, non impegnativa a favore dei velocisti. Di seguito, tutte le informazioni delladelDopo un inizio di settimana (l’ultima delcome detto in precedenza) molto impegnativo con due tappe dure (Salò-Aprica e Ponte di Legno-Lavarone), domani è prevista una frazione perfetta per le ruote veloci: 156 km totali con un dislivello di 1150 metri. Due soli GPM in, entrambi di quarta ...

