Giro d'Italia 2022, pagelle diciassettesima tappa: Buitrago eroe. Van Der Poel marziano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le pagelle della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2022, con partenza da Ponte di Legno ed arrivo a Lavarone dopo 168 km, in cui ha trionfato, con una splendida azione solitaria, il colombiano Santiago Buitrago, andato via sulla salita del Meandro e arrivato con 35? di vantaggio su Gijs Leemreize, altro componente della fuga di giornata. Terzo Jan Hirt che regola allo sprint Hugh Carthy. La maglia rosa Richard Carapaz e Jai Hindley guadagnano 6? su Mikel Landa, nuovo terzo nella generale a 1'05" dall'ecuadoriano, a discapito di Joao Almeida, che oggi ha perso 1'10" dai due.

