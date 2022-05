Giro d’Italia 2022, Mikel Landa: “Ho guadagnato su Almeida, è un buon segnale. Buitrago ha classe” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Grande festa in casa Bahrain Victorious. Santiago Buitrago ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022 grazie ad una fantastica rimonta sulla salita del Menador. Completano il podio di giornata Gijs Leemreize e il vincitore di ieri Jan Hirt. Può dirsi soddisfatto anche il capitano della formazione in rosso, Mikel Landa. Il basco non ha perso le ruote dei migliori pur accusando qualche metro in zona traguardo: 1’05” il suo distacco attuale dalla maglia rosa Richard Carapaz. Complice il piccolo blackout di Joao Almeida il trentaduenne agguanta la terza posizione nella generale. Ecco le sue impressioni dopo la tappa raccolte da Ciclismoafondo.es: “È stata un’altra dura tappa di montagna. Abbiamo preso il controllo sulla penultima salita e abbiamo fatto il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Grande festa in casa Bahrain Victorious. Santiagoha vinto la diciassettesima tappa delgrazie ad una fantastica rimonta sulla salita del Menador. Completano il podio di giornata Gijs Leemreize e il vincitore di ieri Jan Hirt. Può dirsi soddisfatto anche il capitano della formazione in rosso,. Il basco non ha perso le ruote dei migliori pur accusando qualche metro in zona traguardo: 1’05” il suo distacco attuale dalla maglia rosa Richard Carapaz. Complice il piccolo blackout di Joaoil trentaduenne agguanta la terza posizione nella generale. Ecco le sue impressioni dopo la tappa raccolte da Ciclismoafondo.es: “È stata un’altra dura tappa di montagna. Abbiamo preso il controllo sulla penultima salita e abbiamo fatto il ...

