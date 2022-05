Giro d’Italia 2022, le classifiche aggiornate dopo la diciassettesima tappa: Carapaz sempre in rosa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le classifiche generali sempre aggiornate del Giro d’Italia 2022 dopo la diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone di 168 km. Di seguito i possessori della maglia rosa, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante aggiornamento tappa dopo tappa di questo intenso Giro numero 105. La corsa rosa parte dall’Ungheria con la grande partenza e tre giorni di trasferta, quindi si torna in Italia con inizio dalla Sicilia e arrivo, dopo ventuno frazioni, a Verona. Di seguito ecco le graduatorie. ORDINE DI ARRIVO diciassettesima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) LegeneralidellaPonte di Legno-Lavarone di 168 km. Di seguito i possessori della maglia, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante aggiornamentodi questo intensonumero 105. La corsaparte dall’Ungheria con la grande partenza e tre giorni di trasferta, quindi si torna in Italia con inizio dalla Sicilia e arrivo,ventuno frazioni, a Verona. Di seguito ecco le graduatorie. ORDINE DI ARRIVO...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - SerPippo : @jacopoguarnieri Tappe noiose? Chi lo dice non conosce il ciclismo. E questo Giro d'italia tra racconti e storie tu… - scrivosuimuri : domani non vado a scuola per il giro d'Italia -