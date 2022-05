Giro d’Italia 2022: Joao Almeida paga i pochi km a cronometro. Landa ipoteca il podio (Di mercoledì 25 maggio 2022) La diciassettesima tappa del Giro d’Italia ha mostrato ancora una volta il grande equilibrio che c’è in testa alla classifica generale tra i migliori scalatori di questa edizione. Se Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa hanno confermato un livello molto simile in salita, Joao Almeida ha confermato qualche difficoltà in più, senza riuscire a rientrare come suo solito, perdendo oltre 1? dai rivali. Il tempo perso sulla salita del Menador è costato al portoghese una posizione in classifica, proprio a favore di Landa, finalmente volitivo ed attaccante. Quello che era un vantaggio di 15? in favore di Almeida si è quindi trasformato in 49? di distacco a favore del basco. Si allontana quindi l’obiettivo podio per il capitano della UAE, penalizzato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) La diciassettesima tappa delha mostrato ancora una volta il grande equilibrio che c’è in testa alla classifica generale tra i migliori scalatori di questa edizione. Se Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikelhanno confermato un livello molto simile in salita,ha confermato qualche difficoltà in più, senza riuscire a rientrare come suo solito, perdendo oltre 1? dai rivali. Il tempo perso sulla salita del Menador è costato al portoghese una posizione in classifica, proprio a favore di, finalmente volitivo ed attaccante. Quello che era un vantaggio di 15? in favore disi è quindi trasformato in 49? di distacco a favore del basco. Si allontana quindi l’obiettivoper il capitano della UAE, penalizzato ...

