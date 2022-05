Giro d’Italia 2022, episodio 17: Buitrago eroico sulle strade del Trentino, ma che giornata per VDP! (Di mercoledì 25 maggio 2022) La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022, ha fatto più danni della grandine. Sì, perché i 168 km da Ponte di Legno a Lavarone erano tutto fuorché adatti al recupero dopo le fatiche della tappa regina di ieri. Lo sanno bene gli uomini di classifica, che sin dalle prime battute, hanno provato a tenere cucita la corsa, senza però riuscirci. E lo sanno bene anche gli uomini che hanno tentato l’allungo sin dall’inizio, sulle rampe del Tonale, sotto una pioggia battente che presagiva una tappa epica. L’epica ha provato a farla Mathieu van der Poel, uno dei corridori di maggior talento ed estro non solo dell’intero gruppo, ma proprio dell’intero panorama ciclistico mondiale. VDP, figlio e nipote d’arte, è stato uno dei promotori della fuga di giornata, e fin qui tutto bene, ma il fatto che lo abbia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) La diciassettesima tappa del, ha fatto più danni della grandine. Sì, perché i 168 km da Ponte di Legno a Lavarone erano tutto fuorché adatti al recupero dopo le fatiche della tappa regina di ieri. Lo sanno bene gli uomini di classifica, che sin dalle prime battute, hanno provato a tenere cucita la corsa, senza però riuscirci. E lo sanno bene anche gli uomini che hanno tentato l’allungo sin dall’inizio,rampe del Tonale, sotto una pioggia battente che presagiva una tappa epica. L’epica ha provato a farla Mathieu van der Poel, uno dei corridori di maggior talento ed estro non solo dell’intero gruppo, ma proprio dell’intero panorama ciclistico mondiale. VDP, figlio e nipote d’arte, è stato uno dei promotori della fuga di, e fin qui tutto bene, ma il fatto che lo abbia ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Giro d'Italia, Santiago Buitrago fa l'impresa. Carapaz resta in rosa, ma Hindley non molla un metro - RedazioneAdp : Belluno saluta il Giro d’Italia con 3 giorni di festa -