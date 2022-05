Giro d’Italia 2022, chi è Santiago Buitrago. Il giovane colombiano che aveva fatto ingoiare un boccone amaro ad Andrea Bagioli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dalle lacrime di tristezza a quelle di gioia. Tre giorni fa il colombiano della Bahrain-Victorious Santiago Buitrago era convinto di aver perso una grossa occasione arrivando alle spalle di Giulio Ciccone, ma non ha mollato la presa, provandoci ancora e ottenendo un meritatissimo successo al Giro d’Italia 2022 nella frazione di Lavarone, coronando così una Corsa Rosa corsa ottimamente al servizio del capitano Mikel Landa. Un nome che si sta facendo piano piano spazio nel panorama internazionale; il primo squillo del 2022, e contemporaneamente della sua carriera da professionista, era arrivato lo scorso 2 febbraio, nella seconda tappa del Saudi Tour da Taibah University ad Abu Rakah; in quell’occasione riuscì a prendere un po’ di margine negli ultimi 1600 metri assieme ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dalle lacrime di tristezza a quelle di gioia. Tre giorni fa ildella Bahrain-Victoriousera convinto di aver perso una grossa occasione arrivando alle spalle di Giulio Ciccone, ma non ha mollato la presa, provandoci ancora e ottenendo un meritatissimo successo alnella frazione di Lavarone, coronando così una Corsa Rosa corsa ottimamente al servizio del capitano Mikel Landa. Un nome che si sta facendo piano piano spazio nel panorama internazionale; il primo squillo del, e contemporaneamente della sua carriera da professionista, era arrivato lo scorso 2 febbraio, nella seconda tappa del Saudi Tour da Taibah University ad Abu Rakah; in quell’occasione riuscì a prendere un po’ di margine negli ultimi 1600 metri assieme ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? (with a bit of TACATACATACATACA) Powered by @ENIT_italia - azzurridigloria : ????? GIRO D'ITALIA, 17A TAPPA ????? La 17a tappa del #Giro2022 premia il coraggio di Santiago #Buitrago, scalatore… - infoitinterno : Domani a Treviso arriva il Giro d'Italia: bus sospesi e corse deviate -

Calcio, stagione 2021 - 22: Il pagellone 1. M I L A N 86 punti 'Campione d'Italia per la stagione calcistica 2021 - 2022' Voto 9,5: M a solo ... Stecca le partite dove è d'... Chiude in giro di boa a soli 10 punti. per quasi tutta la stagione è ... CamPIOLI d'Italia!! E per farti capire meglio ed orientare la tua scelta ti giro due ... Lo Scudetto dei CamPIOLI d'Italia!!! Un caro abbraccio Massimo 48 Sky Sport 1. M I L A N 86 punti 'Campioneper la stagione calcistica 2021 - 2022' Voto 9,5: M a solo ... Stecca le partite dove è'... Chiude indi boa a soli 10 punti. per quasi tutta la stagione è ...E per farti capire meglio ed orientare la tua scelta tidue ... Lo Scudetto dei CamPIOLI!!! Un caro abbraccio Massimo 48 Giro d'Italia, Buitrago vince 17^ tappa, Carapaz maglia rosa