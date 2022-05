Giro d’Italia 2022: Carapaz-Hindley è una sfida sui dettagli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jai Hindley fa sul serio, Richard Carapaz non molla nulla. Dopo il secondo posto nel Giro del 2020, in quella che sicuramente si può considerare come l’edizione definitivamente spartiacque tra la vecchia e la nuova generazione del ciclismo, l’australiano non vuole mollare nella lotta a quattro con Landa, Almeida e ovviamente la maglia rosa Richard Carapaz, che trionfò nel 2019 e che vuole ripetersi dopo aver messo al collo lo scorso anno la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Hindley è ormai maturo per provare a vincere e si affaccia all’ultima settimana della corsa rosa pienamente in lizza per la vittoria a Verona, in gran forma e deciso ad attaccare sulle ultime salite che caratterizzano le tappe conclusive del Giro 105. Un’edizione, questa, forse equilibrata come non mai. Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jaifa sul serio, Richardnon molla nulla. Dopo il secondo posto neldel 2020, in quella che sicuramente si può considerare come l’edizione definitivamente spartiacque tra la vecchia e la nuova generazione del ciclismo, l’australiano non vuole mollare nella lotta a quattro con Landa, Almeida e ovviamente la maglia rosa Richard, che trionfò nel 2019 e che vuole ripetersi dopo aver messo al collo lo scorso anno la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo.è ormai maturo per provare a vincere e si affaccia all’ultima settimana della corsa rosa pienamente in lizza per la vittoria a Verona, in gran forma e deciso ad attaccare sulle ultime salite che caratterizzano le tappe conclusive del105. Un’edizione, questa, forse equilibrata come non mai. Non ...

