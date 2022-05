Giro d’Italia 2022, Carapaz: “Gran lavoro, una tappa in meno verso Verona” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono contento, è una tappa importante per noi, una tappa in meno verso Verona e devo dire anche molto faticosa. Abbiamo fatto un Gran lavoro, c’è tanta gente interessata a questa maglia rosa”. Queste le parole di Richard Carapaz, corridore della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Rai dopo aver tenuto la maglia rosa nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Ponte di Legno-Lavarone, di 168 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono contento, è unaimportante per noi, unaine devo dire anche molto faticosa. Abbiamo fatto un, c’è tanta gente interessata a questa maglia rosa”. Queste le parole di Richard, corridore della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Rai dopo aver tenuto la maglia rosa nella diciassettesimadel, la Ponte di Legno-Lavarone, di 168 chilometri. SportFace.

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? (with a bit of TACATACATACATACA) Powered by @ENIT_italia - GiovanniDonize4 : Seguo il Giro d'Italia da quando ero ragazzino. I percorsi di quest'anno, a mio giudizio , lo rendono uno dei giri… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Buitrago trionfa a Lavarone, Carapaz resta in rosa, si staccano Almeida e Nibali #giro #buitrago -