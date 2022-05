(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il duro e puro delle Iene farà un suo partito e farà concorrenza a Conte in Sicilia. Una specie di aperitivo in vista delle politiche 2023. Come diceva Sciascia, “la linea della palma sale”

Advertising

HuffPostItalia : Giarrusso è uscito dal Movimento 5 Stelle. Da non sottovalutare: la crisi siciliana anticipa quella nazionale - sardo1951 : RT @MaleficoRojo: #Giarrusso: «non sono io che esco dal Movimento. È il Movimento che è uscito dai suoi valori che l'hanno fatto grande».… - Toynagual40 : RT @MaleficoRojo: #Giarrusso: «non sono io che esco dal Movimento. È il Movimento che è uscito dai suoi valori che l'hanno fatto grande».… - LucianoRomeo9 : RT @MaleficoRojo: #Giarrusso: «non sono io che esco dal Movimento. È il Movimento che è uscito dai suoi valori che l'hanno fatto grande».… - virgiliopaolo : RT @MaleficoRojo: #Giarrusso: «non sono io che esco dal Movimento. È il Movimento che è uscito dai suoi valori che l'hanno fatto grande».… -

Il M5s èdai valori che lo hanno fatto grande'. Un nuovo movimento 'Sto fondando un nuovo ... finalmente, che Sud e Nord camminino alla stessa velocità' ha detto, 'Ho chiesto a Conte ...È il Movimento che èdai suoi valori che l'hanno fatto grande - ha dichiarato- Sto fondando un nuovo movimento politico che faccia in modo che Sud e Nord siano alla pari'. Una ...Il duro e puro delle Iene farà un suo partito e farà concorrenza a Conte in Sicilia. Una specie di aperitivo in vista delle politiche 2023. Come diceva ...Insomma, le ragioni sono molteplici. E Giarrusso, come spiega lui stesso, avrebbe cercato di parlarne direttamente con Giuseppe Conte, non ricevendo però alcuna risposta: "Ho sopportato, tollerato. Fi ...