Gerolin | “La finale cambia tanto Mou ha un dovere dal prossimo anno”

Advertising

quotidianolazio : Finale di Conference League, Gerolin: 'Roma favorita, ma stia attenta' - - RadioRadioWeb : La grande notte si avvicina: #Roma-#Feyenoord si gioca alle 21. Il pre-partita della finale di #ConferenceLeague co… -

Il Quotidiano del Lazio

Manuel Gerolin, ex calciatore della Roma dal 1985 al 1991, gioca in anticipo la finale di Conference League in programma stasera tra Roma e Feyenoord. L’ex giallorosso prevede una gara molto equilibra ...