Gender gap, sostenibilità e finanza al primo Summit regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'intera giornata, moderata dalla giornalista e conduttrice di Tgcom24 Stefania Scordio , si è sviluppata attorno a tre panel, ognuno con un importante tema che è, ormai, all'ordine del giorno di ... Leggi su citymilano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'intera giornata, moderata dalla giornalista e conduttrice di Tgcom24 Stefania Scordio , si è sviluppata attorno a tre panel, ognuno con un importante tema che è, ormai, all'ordine del giorno di ...

Advertising

83221n4ndr34 : a parte le cagate sulla famiglia ecc è un problema serissimo soprattutto se si pensa alle pensioni future. l'altra… - shz787 : RT @SergioScicchi: Is #thyroid disease a cause of the #gender pay #gap? - SergioScicchi : Is #thyroid disease a cause of the #gender pay #gap? - ForbesItalia : Gender gap, sostenibilità e finanza al primo Summit regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia - Neuro_Mans : In un Paese in cui i salari sono schiacciati verso il basso, anche il Gender Pay Gap risulta ridotto (Gender Pay Ga… -