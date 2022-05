GdS – L’Inter ha fissato il prezzo per il big da sacrificare: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato di uno dei temi più scottanti in casa Inter. Infatti, l’inidiziato numero uno per il mercato in uscita è proprio Bastoni. Tante squadre di Premier League stanno monitorando la situazione del difensore italiano, che potrebbe essere il big sacrificato dalla società. Quest’ultima farà di tutto pur di non fare cassa con Lautaro Martinez. “Bastoni potrebbe scatenare un’asta in Premier: il Tottenham di Antonio Conte sta monitorando con attenzione, anche perché difensore mancini, di qualità e forza fisica come Alessandro, non ce ne sono molti in giro e Conte ha visto con i propri occhi quanto Alessandro sia destinato a diventare tra i migliori al mondo nel ruolo. Il City di Guardiola in passato aveva chiesto informazioni e anche stavolta potrebbe provare a fare il blitz, ma oggi l’ipotesi più credibile per Bastoni resta l’altra squadra di Manchester, lo ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato di uno dei temi più scottanti in casa Inter. Infatti, l’inidiziato numero uno per il mercato in uscita è proprio Bastoni. Tante squadre di Premier League stanno monitorando la situazione del difensore italiano, che potrebbe essere il big sacrificato dalla società. Quest’ultima farà di tutto pur di non fare cassa con Lautaro Martinez. “Bastoni potrebbe scatenare un’asta in Premier: il Tottenham di Antonio Conte sta monitorando con attenzione, anche perché difensore mancini, di qualità e forza fisica come Alessandro, non ce ne sono molti in giro e Conte ha visto con i propri occhi quanto Alessandro sia destinato a diventare tra i migliori al mondo nel ruolo. Il City di Guardiola in passato aveva chiesto informazioni e anche stavolta potrebbe provare a fare il blitz, ma oggi l’ipotesi più credibile per Bastoni resta l’altra squadra di Manchester, lo ...

