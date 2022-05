Gdf Napoli | sequestrati beni per 6 | 5 milioni di euro a imprenditore edile legato ai casalesi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito il comunicato stampa approvato dalla Direzione Distrettuale Antimafia die dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Per le Misure di Prevenzione.“In data odierna, i Finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata e i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale dihanno eseguito, tra le province di, Caserta e L’Aquila, un decreto di sequestro dimobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 6.500.000 di. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione per le Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, – su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di– nei confronti di un membro del clan ZAGARIA. Lo stesso, attualmente ...

