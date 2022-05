(Di mercoledì 25 maggio 2022) Scatta l’sul gas in vista dell’. Ci potrebbero essere deiimpossibile da sottovalutare. Ecco cosa potrebbe succedere. Nel corso di questi ultimi mesi ci sono stati moltiche hanno preoccupato. Soprattutto quelli sulledi luce e gas hanno aumentato decisamente la pressione. In vista dell’, però, potrebbe giungere un’altra brutta notizi per i cittadini. Si parla di un possibile aumento per ledel gas. Fonte foto: AdobeStockLa guerra in Ucraina ha sicuramente innescato una crisi nell’approvvigionamento di gas. Anche se, almeno per il momento, il flusso di gas verso l’Europa pare addirittura aumentato. Nel corso del tempo, però, questo potrebbe drasticamente diminuire. Incidendo su varie situazioni, ...

Advertising

E_Futura : RT @ReRebaudengo: 2021 annus horribilis del #clima Da record: concentrazioni di gas serra, innalzamento livello del mare, riscaldamento e… - StefaniaVentu16 : RT @ReRebaudengo: 2021 annus horribilis del #clima Da record: concentrazioni di gas serra, innalzamento livello del mare, riscaldamento e… - GiaSilvestrini : RT @ReRebaudengo: 2021 annus horribilis del #clima Da record: concentrazioni di gas serra, innalzamento livello del mare, riscaldamento e… - bologna_g : RT @ReRebaudengo: 2021 annus horribilis del #clima Da record: concentrazioni di gas serra, innalzamento livello del mare, riscaldamento e… - Elisabe72328550 : RT @ReRebaudengo: 2021 annus horribilis del #clima Da record: concentrazioni di gas serra, innalzamento livello del mare, riscaldamento e… -

CheNews.it

...l'export del grano L'emergenza sulle forniture di grano sta scalzando la 'guerra per il' nel ... L'Onu ha rinnovato il suo: se l'export non sarà rimesso in moto, centinaia di milioni di ...... è l'che arriva dal filantropo ed ex finanziere George Soros. In un feroce attacco a ... l'appoggio fornito da Mario Draghi "più coraggioso di Scholz sulrusso" rispetto ai partner tedeschi, ... Gas, allarme in estate Possibili rincari nelle bollette Scatta l'allarme sul gas in vista dell'estate. Ci potrebbero essere dei rincari impossibile da sottovalutare. Ecco cosa potrebbe succedere.tentò di togliersi la vita aprendo il gas dentro casa, dove c’erano anche i due figlioletti. Il tentativo fu talmente maldestro che non riuscì, e il gesto fu interpretato più che altro come una ...