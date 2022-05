Galassi (City Football Group): «Palermo non è l’unica opzione» (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Che manchi una squadra italiana alla City Football Group è un fatto. E se vuoi essere un club mondiale nel calcio non puoi prescindere dall’Italia. Poi, se sarà il Palermo o un’altra è da vedere, perché non è l’unica proposta sul tavolo. Chiaro è che Palermo ha dei vantaggi, ma non c’è alcuna trattativa chiusa. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Che manchi una squadra italiana allaè un fatto. E se vuoi essere un club mondiale nel calcio non puoi prescindere dall’Italia. Poi, se sarà ilo un’altra è da vedere, perché non èproposta sul tavolo. Chiaro è cheha dei vantaggi, ma non c’è alcuna trattativa chiusa. L'articolo

